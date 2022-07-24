Зеленський анонсував візити західних партнерів і просування ЗСУ на фронті [ Редагувати ]
Наступного тижня очікуються візити західних партнерів до України. А також просування Збройних сил на фронті.
Про це сказав президент Володимир Зеленський.
"Цього тижня будуть важливі візити наших партнерів, будуть важливі переговори, а найголовніше - буде подальше просування українських позицій. На фронті, в дипломатії та економіці", - зазначив він.
Крім того, за його словами, 28 липня вперше відзначатиметься День Української Державності.
"Під час такої жорстокої війни, на шостому місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Всупереч усьому. Бо українців не зламати", - додав Зеленський.
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