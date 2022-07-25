Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО [ Редагувати ]
У понеділок, 25 липня, президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Руслана Демченка.
Про це свідчить відповідний указ президента.
Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Руслан Демченко - надзвичайний і повноважний посол України. Працював першим заступником міністра закордонних справ України, послом України в Сербії і Чорногорії, Генеральним консулом України в Стамбулі.
На посаду першого заступника секретаря РНБО був призначений 16 червня 2020 року.
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