Стало відомо, хто стане новим генпрокурором України [ Редагувати ]
Цього тижня Верховна Рада призначить нового генерального прокурора України. Ним стане голова комітету з питань правової політики Андрій Костін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кілька інформованих джерел.
Водночас, Служба безпеки України наразі залишиться без постійного голови. СБУ у статусі виконуючого обов'язки керуватиме Василь Малюк. Раніше джерела видання пояснювали, що йому дали випробувальний термін.
Андрій Костін - що відомо
Народний депутат Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу".
У 1995 році він закінчив Юридичний інститут Одеського державного університету з відзнакою. Того ж року Костін отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та став членом Одеської обласної колегії адвокатів.
З 14 січня 2020 року - голова комітету ВР з питань правової політики.
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