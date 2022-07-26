У вівторок, 26 липня, Кабінет міністрів звернувся до уряду США про надання Україні "газового ленд-лізу". Про це повідомляється у Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Так, "газовий ленд-ліз" необхідний для стабільного проходження наступного опалювального сезону.

Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Київ розраховує отримати таким чином близько 6 млрд кубометрів палива. Передбачається, що за цією угодою скраплений газ доставлятиметься до Європи, а вже звідти трубопроводом до України. Українська сторона планує розрахуватися з США після того, як буде збільшено внутрішній видобуток газу.