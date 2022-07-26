Різке зростання цін на газ в Європі є достатнім приводом розширити санкції проти російської федерації.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, він привітав рішення Великобританії розширити санкції проти росії.

"Це правильна тенденція, і я вдячний Британії за незмінну жорсткість у санкційних питаннях. Це приклад, який слід наслідувати всім іншим у західному світі", - зазначив Зеленський.

Крім того, він відреагував на різке зростання цін на газ в Європі.

"Сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів - це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти росії. Оскільки всім зрозуміло, що це свідомий ціновий терор росії проти європейців. Використовуючи "Газпром", Москва робить все, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор треба відповідати. Відповідати санкціям", - додав президент.