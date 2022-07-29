Над Кіровоградщиною збили ворожу ракету [ Редагувати ]
Вранці п'ятниці, 29 липня, над Кіровоградщиною ППО збила крилату ракету, уламки якої розлетілися в районі села Миронівка Світловодської громади.
Про це повідомляє голова Киривоградской ОВА Андрій Райкович.
Над Кіровоградщиною знову ворожі ракети. Вранці над селом Миронівка Світловодської громади спрацювала ППО. Збита крилата ракета. Вона розлетілася уламками по селу. Працює слідчо-оперативна група. Тип ракети встановлюють.
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