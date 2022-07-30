На півдні ЗСУ знищили понад 100 окупантів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Збройні сили України на півдні ліквідували понад 100 російських окупантів, командний пункт і кілька російських складів з боєприпасами.
Про це повідомляє в Facebook Оперативне командування "Південь".
Авіація ЗСУ завдала чотири удари по скупченню живої сили і техніці ворога в Снігурівському та Бериславському районах.
Українські захисники за добу знищили:
- Опорний пункт та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів у Херсонській та Миколаївській областях;
- Пункт управління батальйонної тактичної групи 34-ї окремої мотострілецької бригади окупантів у Брускинському;
- 105 окупантів;
- 7 танків Т - 62 і Т-72;
- гаубицю "Мста-Б";
- 2 САУ;
- 17 одиниць броньованої техніки;
- 2 склади з боєприпасами.
"Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух по залізничному мосту через річку Дніпро неможливий", - йдеться в повідомленні.
Корабельна угруповання ворожого флоту зменшилася до 6 одиниць - частина переміщена в Новоросійськ, напоготові до дій знаходяться 2 ракетних і 2 великих десантних кораблів. Загроза ракетних ударів зберігається.
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