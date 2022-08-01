З 1 серпня Україну чекає ряд змін. Тепер купити антибіотик можна буде лише за рецептом, а для ВПО готують нові виплати.

Комунальні тарифи

З 1 серпня тарифи на газ та електроенергію не зміняться. Зокрема, клієнти Нафтогазу, який виконує роль постачальника останньої надії, платитимуть за блакитне паливо 7,96 грн за куб. м.

Зауважимо, що з 1 травня 2022 року понад 10 млн українських домогосподарств отримують газ саме від Нафтогазу.

Також з 1 серпня українці платитимуть за світло так само, як у липні, тобто залежно від того, хто та скільки електроенергії споживає. Так, споживачі, які використовують за місяць до 250 кВт/год, платитимуть за електрику 1,44 грн.

Для домогосподарств, які споживають більше 250 кВт/год на місяць, тариф залишиться на рівні 1,68 грн.

Крім того, протягом воєнного стану в Україні і шести місяців після його закінчення не підвищуватимуть тарифи на розподіл газу, опалення і гарячу воду. Відповідний мораторій запровадила Верховна Рада.

Виплати для ВПО

Особливих змін для виплат внутрішньо переміщеним особам з 1 серпня 2022 року не передбачається. Переміщені особи й надалі отримуватимуть державну допомогу.

Але нагадаємо, що ще у травні уряд обмежив категорію українців, які отримують грошові виплати. Ці зміни діють досі.

Тому у серпні 2022 року зможуть і надалі отримувати 2-3 тис. грн:

громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії.

ВПО, яким зруйнували або пошкодили житло.

Антибіотики за рецептом

Уже з 1 серпня пацієнти почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики. Їх виписуватимуть безпосередньо під час прийому в лікаря.

Технічна можливість виписування рецептів буде доступна медикам як державних установ, так і приватних. Крім того, рецепт зможе виписати лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації – терапевт, хірург, стоматолог тощо.

Головна умова – заклад і лікарі повинні бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я. Якщо заклад, в який ви звернулися, поки що не працює з ЕСОЗ, лікар випише паперовий рецепт.

Купити антибіотик за рецептом можна буде протягом 30 днів з моменту його виписки.

Навчання для студентів

Міністерство освіти і науки рекомендує закладам фахової передвищої та вищої освіти розпочати навчальний процес з 15 серпня.

Але це стосується лише студентів другого, третього, четвертого курсів та другого курсу магістратури.

У теплі місяці для навчання рекомендують використовувати суботи. Також МОН радить керівникам закладів вищої освіти передбачити завершення зимової екзаменаційної сесії до кінця листопада 2022 року, а почати другий семестр орієнтовно 15 лютого 2023 року.

Але керівники вищих навчальних закладів зможуть самостійно визначати дату початку нового навчального року з огляду на безпекову ситуацію в регіоні.