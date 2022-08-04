У четвер, 4 липня, у Рівному та Вінниці поліцейські перевіряють інформацію про замінування кількох об’єктів. Про це повідомляють у поліції Рівненської області.

Повідомлення про замінування залізничного, автовокзалу та на вулиці неподалік продуктового ринку в обласному центрі надійшло до поліції сьогодні, четвертого серпня, близько 12:00.

Працюють слідчо-оперативні групи та всі екстерні служби. Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення, із яких евакуювали громадян, та прилеглі території.

Крім того, як пише "Суспільне", аналогічна ситуація і у Вінниці.

У Вінниці правоохоронці перевіряють інформацію про замінування інфраструктурних об'єктів. На місцях працюють спецслужби, вибухотехніки, проводять перевірку.

Як повідомляє Вінницька міська рада, наразі тимчасово призупинено рух громадського та приватного транспорту на ділянці проспекту Коцюбинського (біля Центрального ринку) та поблизу площі Привокзальної.