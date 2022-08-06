Ситуація на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні [ Редагувати ]
Окупанти не покидають планів щодо повного захоплення територій Донбасу, тому штурмує позиції українських захисників щодня. Про це свідчить карта бойових дій Liveuamap.
Проте ЗСУ тримають оборону, а на деяких ділянках переходять до контрнаступу.
За даними карти, окупанти посилили обстріли у Харківській області, намагаючись повернути попередні позиції.
- Донбас залишається найважчою ділянкою фронту. Окупанти посилюють штурми біля Авдіївки, Пісків, Бахмута, Сіверська та Соледара. Проте українські військові тримають оборонні рубежі, окупанти не змогли зайти у міста.
- У Запорізькій області фіксується перекидання техніки та живої сили. Ймовірно, армія рф може готуватися до наступу на деяких ділянках.
- У Херсонській області окупанти також намагаються укріпити оборону. Проте ЗСУ переходять до атак та мають певні успіхи.
Крім того, українські захисники знищують російські склади з боєприпасами, а також ворожі командно-оперативні пункти. Це значно порушує логістику противника та деморалізує його.
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