"Війна закінчиться там, де почалася": Зеленський про вибухи в Криму [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив про те, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.
Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалася з Криму і повинна закінчитися Кримом - його звільненням. Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним з кращих місць в Європі, на одне з найнебезпечніших місць. Але ми повернемося до Криму.
За його словами, від Харкова до Херсона, від Донецька до Енергодара, від Станиці Луганської до Ялти, від Бердянська до Новофедорівки - все це частина нашої країни, все це Україна, яка буде повністю вільною.
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