Подоляк назвав "дешевим спектаклем" наміри Росії звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Росія намагається в стінах ООН звинуватити Україну в обстрілах Запорізької АЕС. Проте москві не вдасться цього зробити.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
Він заявив, що росія здійснює провокації на найбільшій в Європі атомній станції, мінує її території та обстрілює з неї міста. Проте у своїх злочинних діях рф прагне звинуватити українських військових.
"Кремль хоче ініціювати чергову дешеву виставу в стінах ООН, але забуває: світ не працює за правилами російського телебачення", - написав він.
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