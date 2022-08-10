Росія намагається в стінах ООН звинуватити Україну в обстрілах Запорізької АЕС. Проте москві не вдасться цього зробити.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

Він заявив, що росія здійснює провокації на найбільшій в Європі атомній станції, мінує її території та обстрілює з неї міста. Проте у своїх злочинних діях рф прагне звинуватити українських військових.

"Кремль хоче ініціювати чергову дешеву виставу в стінах ООН, але забуває: світ не працює за правилами російського телебачення", - написав він.