Резніков розповів, за яким сценарієм має закінчитися війна в Україні [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Війна в Україні не може закінчитися за "сирійським" та "корейським" сценарієм. Єдиний варіант – вірити у те, що Збройні сили України та весь сектор оборони здатні перемогти.
Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Рєзніков в інтерв'ю УП.
Аналізуючи сценарії закінчення війни, Резніков сказав, що бойові дії в Україні не можуть закінчитися за "корейським сценарієм", оскільки росія ще в 2014 році упустила шанс заморозити збройний конфлікт.
При цьому Резніков вважає, що в Україні так само неможливий і "сирійський" сценарій.
"Що стосується "Сирії", то у росіян теж ресурс виснажується: і людський, і озброєний. А у нас навпаки додаються партнери. Тобто це, як вони кажуть, колективний Захід, цивілізований Захід, який сьогодні все більше і більше зацікавлений в нашій перемозі", - пояснив він.
Глава Міноборони зазначив, що коли країни світу зіткнуться з глобальними економічними проблемами, деякі політики "будуть мріяти" посадити Україну і рф за стіл переговорів.
"Тому ми повинні з вами максимально бути у виграшній позиції завдяки відповідним рішенням, діям Збройних сил, продовженню озброєння від партнерів і вірі в те, що Збройні сили України, весь сектор безпеки і оборони здатні перемогти. Я абсолютно вірю, що це реальний план", - додав міністр.
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