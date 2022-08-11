Сейм Латвії визнав насильство росії щодо цивільного населення України та інших країн тероризмом, а саму росію - державою, яка підтримує тероризм.

Про це повідомляє TvNet.

Раніше в офіційній заяві комісія Сейму із закордонних справ визнала насильство росії щодо цивільного населення України та інших країн тероризмом, а росію - державою, яка підтримує тероризм.

У заяві комісії наголошується, що росія цілеспрямовано використовує страждання та залякування як інструмент у своїх спробах деморалізувати український народ та Збройні Сили, паралізувати здатність України діяти, щоб окупувати її територію.

Депутати категорично засуджують військову агресію росії та масштабне вторгнення в Україну, яке здійснюється за підтримки та участі білоруського режиму, а також закликають євроатлантичну спільноту та її партнерів невідкладно посилити та запровадити всеосяжні санкції проти росії з метою завадити російській армії продовжувати військову агресію.

Комісія визнала росію державою, яка підтримує тероризм, також у зв'язку з багаторічною підтримкою та фінансуванням нею терористичних режимів та організацій - росія є найбільшим постачальником зброї режиму Асада в Сирії, робила теракти в суверенних країнах, у тому числі отруєння сім'ї Скрипалів у Великій Британії та збила літак Malaysia Airlines, внаслідок чого загинули 298 людей.