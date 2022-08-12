Вночі 12 серпня окупанти випустили по Краматорську Донецької області 11 ракет. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Facebook.

Ворог атакував і Курахове, люди опинилися під завалами, спричинилися пожежі.

11 ракетних обстрілів пережив цієї ночі Краматорськ. Росіяни били по приватному сектору, за попередньою інформацією, пошкодили три житлові будинки. За щасливим збігом обставин, жертв на поранених немає.

За його словами, у Кураховому ворог влучив у житлову двоповерхівку в центрі міста. Пошкоджені приватні будинки та Центр культури і дозвілля, де ночували люди - вимушені переселенці. Без постраждалих.

Через обстріли у місті зчинилися пожежі, під завалами зруйнованих будинків опинилися їхні мешканці. На даний час з-під завалів вдалося врятувати жінку та підняти на поверхню тіла двох загиблих чоловіків.

Він наголосив, що росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі, перетворюючи міста та селища на руїни і знищуючи місцеве населення.