На Донбасі жорстокі бої, росія направила туди колосальні ресурси - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Російське військове командування зосередило на Донбасі колосальний обсяг ресурсів. Там тривають важкі бої.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Жорстокі бої тривають на Донбасі. Найгарячіші точки на цьому напрямку без змін - Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут. Росія направила на цей напрямок колосальний обсяг своїх ресурсів - артилерію, людей. Всі наші захисники і захисниці там - просто герої", - підкреслив президент.
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