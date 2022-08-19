У Харкові прогриміли вибухи: окупанти влучили в три райони [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: УНН
Джерело: УНН
Російські окупанти вранці знову відкрили вогонь по Харкові, в місті прогриміли вибухи.
Під російськими обстрілами опинились Київський, Основ'янський та Немишлянський райони Харкова, повідомляє міський голова Ігор Терехов.
Є влучання в житловий будинок, попередньо без жертв. На місці потрапляння в інфраструктурний об'єкт виникла пожежа.
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