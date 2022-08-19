В п’ятницю, 19 серпня, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Поранені двоє людей.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

"П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Попередньо, поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обоє у лікарні", - розповів він.

За словами Резніченка, у місті є руйнування будівель.

"Виведено з ладу лінію електропередач. Ударив ворог і по Мирівській громаді. Наслідки з’ясовуються", - додав він.