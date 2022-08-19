Окупанти пообіді обстріляли Нікопольський район: що відомо [ Редагувати ]
В п’ятницю, 19 серпня, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Поранені двоє людей.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
"П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Попередньо, поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обоє у лікарні", - розповів він.
За словами Резніченка, у місті є руйнування будівель.
"Виведено з ладу лінію електропередач. Ударив ворог і по Мирівській громаді. Наслідки з’ясовуються", - додав він.
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