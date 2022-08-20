В Криму пролунав вибух: окупанти заявили про удар по штабу Чорноморського флоту [ Редагувати ]
У суботу вранці, 20 серпня, в окупованому Криму, у Севастополі, пролунав вибух. Про це повідомляє "Кримінформ" та Telegram-канал так званого "губернатора Севастополя" Михайла Развожаєва.
Самопроголошена влада заявляє про "приліт" по штабу Чорноморського флоту росії.
25 хвилин тому до даху прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає.
Тим часом місцеві Telegram-канали та окупаційна влада повідомляє, що на місці події біля будівлі штабу Чорноморського флоту працюють екстрені служби, а підходи та під'їзди, як пояснюють "зі зрозумілих причин" перекриті поліцією.
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