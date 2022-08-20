В Україні заявили, що раніше в окупації росіяни полювали на учасників АТО, колишніх співробітників СБУ та поліції, а тепер їх цікавлять педагоги, лікарі та волонтери.

Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Люди, які відмовляються підкорятися примусовій інтеграції до системи "руського миру". Люди, які продовжують наносити українську символіку на стіни у своїх містах. Люди, які допомагають ЗСУ наблизити день визволення області", - заявив Соболевський.

Він завив, що окупанти полюють на журналістів, волонтерів, вчителів та медиків. Саме вони за родом професійної діяльності, перебувають в групі ризику бути затриманими росіянами.

Соболевський підкреслив, що частина з цих людей обіймає посади у незаконних органах влади в окупації, проте він пояснив, що буде з цими людьми після деокупації.

"Настрій більшості херсонців такий, що відразу після звільнення області, зрадників люди рватимуть на шматки прямо на вулицях", - заявив Соболевський.