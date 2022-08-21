В тимчасово окупованому Криму, а саме в Севастополі, знову лунають вибухи. Окупаційна влада стверджує, що це нібито робота ППО.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

"Вибух пролунав приблизно о 06:33 за місцевим часом. Диму чи роботи ППО помітно не було", - пише видання.

Тим часом так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв традиційно стверджує про роботу систем протиповітряної оборони.

"У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій", - пише Развожаєв.