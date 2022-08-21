Над Сумською областю сили ЗСУ збили російський безпілотник [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: ukrinform.ua
У неділю ввечері, 21 серпня, Збройні сили України знищили безпілотник окупантів у небі Сумської області.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
І трохи хороших новин на ніч: сьогодні ввечері над Сумським районом збили ворожий безпілотник.
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