У Миколаєві лунають вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: pravda.com.ua
У неділю ввечері, 21 серпня, у Миколаєві чутно звуки вибухів. Про це повідомляє "Суспільне".
Громадянам необхідно пройти до укриття.
Журналісти інформують про те, що близько 23:03 години 21 серпня у Миколаєві пролунали звуки вибухів.
Однак у місті та області не оголошували повітряну тривогу. Незважаючи на це громадянам потрібно пройти в укриття.
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