У Бучі, на вулиці Старояблонській, господарі зайшли у курятник і побачили незвичного гостя. Ним виявився пітон. Спроби його зловити не мали успіху. Про це повідомляється у соцмережі.

Після розміщення відео зі змієм у місцевому чаті Viber, відгукнулися господарі тварини. Виявилося, що це їхній улюбленець – пітон, якого вони шукають вже деякий час.

В результаті: тварина вдома і жодна пташка не постраждала, на відміну від нервів господарів курятнику.