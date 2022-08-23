В Бучі пітон "окупував" курятник [ Редагувати ]
У Бучі, на вулиці Старояблонській, господарі зайшли у курятник і побачили незвичного гостя. Ним виявився пітон. Спроби його зловити не мали успіху. Про це повідомляється у соцмережі.
Після розміщення відео зі змієм у місцевому чаті Viber, відгукнулися господарі тварини. Виявилося, що це їхній улюбленець – пітон, якого вони шукають вже деякий час.
В результаті: тварина вдома і жодна пташка не постраждала, на відміну від нервів господарів курятнику.
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