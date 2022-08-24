Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те. що українська влада готувалася до повномасштабної війни ще з грудня 2019 року. Якби це було не так, то російські танки були б уже в Варшаві. Про це він сказав в інтерв'ю польській газеті Wyborcza.

Для нас це (повномасштабне вторгнення - ред.) не було несподіванкою. Ми знали, що рано чи пізно це станеться. Ми просто не очікували, що росіяни атакуватимуть одночасно з усіх сторін. Атака Білорусі була для нас великим викликом, хоча ми теж готувалися до такого сценарію.

Секретар РНБО зазначив, росія сподівалася на втечу Володимира Зеленського з Києва, але цього не сталося.

На це тиснули та наші західні партнери. Президент Володимир Зеленський, однак, вирішив залишитися в Києві. Це стало можливим, тому що для нього заздалегідь були створені безпечні умови для роботи в такій ситуації...Ми фактично готувалися до війни з грудня 2019 року, і всі твердження про те, що ми цим не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Якби ми не готувалися до війни, сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі.

Він також висловив думку, що не говорити українському суспільству про наближення війни було правильним рішенням, але судити про це можна буде за результатами через деякий час.