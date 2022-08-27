Під Чорнобаївкою ЗСУ знищили склади боєприпасів і вдарили по засобах ППО в Херсоні [ Редагувати ]
У Херсоні Повітряні сили ЗСУ вдарили по російських засобах ППО, у Новопетрівцях і Ольгиному - по техніці і живій силі, а також в районі Чорнобаївки та Інженерного було знищено склади боєприпасів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Українські військові завдали удару по опорному пункту ворога в Херсонській області.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога на півдні становлять:
- 24 окупанти
- 2 РСЗВ "Смерч";
- 3 самохідні гармати "Гіацинт";
- 1 самохідна артилерійська гармата "Піон";
- 1 мінометна установка "Нона";
- 5 одиниць броньованої техніки;
- 1 склад боєприпасів.
Поразка Антонівського і Дар'ївського мостів не дозволяє їх використовувати для проходження ворожої важкої техніки.
У корабельному угрупованні ворожого флоту знову напоготові 4 ракетоносії - 2 надводних і 2 підводних - з 24 ракетами "Калібр".
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