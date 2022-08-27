У Херсоні Повітряні сили ЗСУ вдарили по російських засобах ППО, у Новопетрівцях і Ольгиному - по техніці і живій силі, а також в районі Чорнобаївки та Інженерного було знищено склади боєприпасів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Українські військові завдали удару по опорному пункту ворога в Херсонській області.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога на півдні становлять:

24 окупанти

2 РСЗВ "Смерч";

3 самохідні гармати "Гіацинт";

1 самохідна артилерійська гармата "Піон";

1 мінометна установка "Нона";

5 одиниць броньованої техніки;

1 склад боєприпасів.

Поразка Антонівського і Дар'ївського мостів не дозволяє їх використовувати для проходження ворожої важкої техніки.

У корабельному угрупованні ворожого флоту знову напоготові 4 ракетоносії - 2 надводних і 2 підводних - з 24 ракетами "Калібр".