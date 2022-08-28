Можливість аварії на ЗАЕС: як пошириться радіація (відеопроноз) [ Редагувати ]
У Telegram-каналі "Енергоатому" було опубліковано новий прогноз радіаційного забруднення у випадку аварії на Запорізькій АЕС.
Фахівці припускають, що воно може накрити південну частину України та дістатися росії.
Прогноз 1
Як з'ясували фахівці, якщо брати період з 26 серпня до 28 серпня до 16:00, то за погодними умовами радіація може накрити більшу частину України.
Прогноз 2
При цьому якщо взяти до уваги погодні умови в період з 29 по 31 серпня до 12:00, то радіаційне забруднення може охопити південь та схід України.
Прогноз 3
За даними фахівців, відповідно до рози вітрів, якщо взяти ситуацію на понеділок, 29 серпня радіаційна хмара в разі важкої аварії на Запорізькій АЕС накриє частину півдня України та південно-західні регіони росії.
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