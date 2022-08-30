Резніков взяв участь у зустрічі глав Міноборони країн ЄС: перші подробиці [ Редагувати ]
Міністр оборони України Олексій Резніков взяв участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу. Зокрема, він поінформував колег про ситуацію на фронті.
Про це повідомляє Рєзніков в Twitter.
"Взяв участь у неформальній зустрічі керівництва ЄС і міністрів оборони. Поінформував главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля і колег про поточну ситуацію на полі бою, наше бачення майбутньої співпраці в рамках Спільної політики безпеки і оборони ЄС", - розповів Резніков.
Також він зазначив, що в ході зустрічі назвав актуальні пріоритети українців для досягнення повної деокупації територій України.
Варто зауважити, що зустріч глав Міноборони країн ЄС проходить сьогодні, 30 серпня, в Празі. Там, зокрема, обговорюється військова допомога Україні.
по темі
Міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що до кінця року українці отримають "хороші новини"
Вранці 30 серпня, окупанти обстріляли центральну частину Харкова
У Слов'янську Донецької області зі ствольної артилерії калібру 152 мм окупанти обстріляли базу евакуаційного загону Українського Червоного Хреста
Росія посилила своє угруповання на західному березі Дніпра в районі Херсона
У понеділок, 29 серпня, українські військові за допомогою артилерії вразили 13 пунктів управління російських окупантів