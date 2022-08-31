Місія МАГАТЕ прямує в бік Запорізької АЕС - Reuters [ Редагувати ]
Запорізька АЕС
Джерело: Радіо Свобода
Джерело: Радіо Свобода
Автомобільна колона Міжнародного агентства з атомної енергії в бік Запорізької АЕС.
Зазначається, що члени місії виїхали з Києва.
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