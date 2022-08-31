Країни G7 заявили, що російські військові мають залишити територію ЗАЕС негайно і без додаткових умов, навколо станції повинна з’явитися 10-кілометрова демілітаризована зона.

Таке рішення оприлюднив Держдепартамент США.

Ці дії значно підвищують ризик ядерної аварії або інциденту і наражають на небезпеку населення України, сусідніх держав і міжнародну спільноту… Запорізька АЕС і електроенергія, що виробляється нею, по праву належать Україні.

В заяві, під якою підписалися група директорів з нерозповсюдження ядерної зброї країн G7 - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США, а також головний дипломат Євросоюзу, засудили дії росії на ядерних об'єктах України та ядерний шантаж, якому піддається Україна та весь світ. Лідери країн підтримали спільну позицію очільників МЗС членів G7 щодо забезпечення ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції.

В заяві зазначається, що будь-які спроби рф відключити станцію від української енергосистеми - неприйнятні. Сама Запорізька АЕС не має використовуватися для воєнних дій чи зберігання військових матеріалів.

Учасники G7 прийшли до висновку, що "рф має негайно вивести свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів України та поважати територію і суверенітет України".

Втім, росіяни продовжують чинити провокації на всіх напрямках, з яких місія має прибути на станцію.

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