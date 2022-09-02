ЗСУ вдарили по двох ворожих локаціях у Мелітополі [ Редагувати ]
Джерело: ТСН.ua
Українські військові в ніч на 2 вересня завдали потужного удару по двох ворожих локаціях у Мелітополі. Після вибуху детонувало ще кілька годин.
Про це повідомляється у Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Ще одна пекельна ніч для окупантів у Мелітополі та ювелірна робота наших ЗСУ! За попередніми даними, попадання одразу по двом ворожим локаціям", - зазначив мер.
Федоров розповів, що перша ціль - склад боєприпасів окупантів у районі аеродрому. Його ворог вже вкотре безуспішно намагаються відновити.
"Попали настільки влучно, що детонувало ще декілька годин після вибуху. Щодо другої уточнюємо інформацію", - додав міський голова.
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