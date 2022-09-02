ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і 12 танків: названі нові втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
За минулу добу українські війська ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 48700 військових.
Загальні бойові втрати росії на 02.09 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано;
- танків - 2009 (+12);
- бойових броньованих машин - 4366 (+21);
- артилерійських систем - 1126 (+11);
- РСЗВ - 289 (+2);
- засоби ППО - 153 (+0);
- літаків - 234 (+0);
- гелікоптерів - 205 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 853 (+2);
- крилаті ракети - 198 (+2);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3247 (+8);
- спеціальної техніки - 105 (+1).
Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
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