За минулу добу українські війська ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 48700 військових.

Загальні бойові втрати росії на 02.09 орієнтовно склали:

особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано;

танків - 2009 (+12);

бойових броньованих машин - 4366 (+21);

артилерійських систем - 1126 (+11);

РСЗВ - 289 (+2);

засоби ППО - 153 (+0);

літаків - 234 (+0);

гелікоптерів - 205 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 853 (+2);

крилаті ракети - 198 (+2);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3247 (+8);

спеціальної техніки - 105 (+1).

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.