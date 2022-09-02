Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що на ЗАЕС буде функціонувати постійна місія організації.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"Наша робота на станції тільки почалася. Я багато чого бачив. І мої люди все ще знаходяться там. Ми мали можливість обійти весь майданчик. Я входив всередину блоків, я мав можливість побачити аварійні системи, дизель-генератори, інші елементи. Також ми відвідали блокові щити управління декількох енергоблоків", - зазначив Гроссі.

За його словами, експерти місії вибрали три-чотири ключові зони, які ми безпосередньо повинні були побачити, і ми змогли це зробити.

"Ми збираємося бути присутніми на станції протягом тривалого часу. У нас багато роботи, що стосується проведення детального аналізу деяких технічних аспектів того, що ми побачили", - заявив генеральний директор МАГАТЕ.

Він також додав, що станція і її фізична цілісність були порушені кілька разів, випадково або навмисно.