Що розповів глава МАГАТЕ після візиту на ЗАЕС (відео) [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що на ЗАЕС буде функціонувати постійна місія організації.
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".
"Наша робота на станції тільки почалася. Я багато чого бачив. І мої люди все ще знаходяться там. Ми мали можливість обійти весь майданчик. Я входив всередину блоків, я мав можливість побачити аварійні системи, дизель-генератори, інші елементи. Також ми відвідали блокові щити управління декількох енергоблоків", - зазначив Гроссі.
За його словами, експерти місії вибрали три-чотири ключові зони, які ми безпосередньо повинні були побачити, і ми змогли це зробити.
"Ми збираємося бути присутніми на станції протягом тривалого часу. У нас багато роботи, що стосується проведення детального аналізу деяких технічних аспектів того, що ми побачили", - заявив генеральний директор МАГАТЕ.
Він також додав, що станція і її фізична цілісність були порушені кілька разів, випадково або навмисно.
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