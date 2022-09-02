В ніч на 2 вересня, у Херсоні ЗСУ завдали удару по будинку, де перебувало близько 200 російських окупантів, у тому числі - співробітники ФСБ. Про це повідомляє місцевий портал "Мост".

Так, вночі у місті прогриміли кілька потужних вибухів. Місцеві жителі повідомили, що в результаті удару зруйнований будинок, розташований на вулиці Кольцова на території Одеського державного університету внутрішніх справ.

За попередніми даними, у знищеному будинку могли проживати близько 200 окупантів, серед яких, ймовірно, були і співробітники ФСБ.

Відзначається, що цей будинок колись належав Херсонському юридичному інституту, де розміщувалися казарми і навчальні аудиторії. Після ліквідації інституту в 2011 році будівлю перебудували під житловий будинок і роздали квартири поліцейським. Однак після евакуації поліцейських в частину порожніх квартир заселили російських військових.