У неділю зранку, 4 вересня, у Дніпропетровській та Миколаївській областях українські військові збили дві ворожі ракети. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" та "Південь".

Одну з російських ракет збили в районі Кривого Рогу, а іншу - у небі над Миколаївською областю. Крилату ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 окупанти випустили з винищувача Су-35.