ППО збила дві російські ракети [ Редагувати ]
У неділю зранку, 4 вересня, у Дніпропетровській та Миколаївській областях українські військові збили дві ворожі ракети. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" та "Південь".
Одну з російських ракет збили в районі Кривого Рогу, а іншу - у небі над Миколаївською областю. Крилату ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 окупанти випустили з винищувача Су-35.
Загроза ракетних ударів залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
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