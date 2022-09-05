Україна не розглядатиме питання про контрольовану зупинку Запорізької АЕС для запобігання будь-яких витоків радіації. Станція забезпечує електроенергією дві області України, що особливо актуально з наближенням зими.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський ABC news.

"Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до Російської. Ні, ми не згодні з цими заявами", - сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що російські війська захопили найбільшу в Європі атомну станцію з шести блоків. "Це означає шість Чорнобилів, це означає найбільшу небезпеку в Європі, це ядерна зброя", - додав він.

"Військових не повинно бути. На території не повинно бути військової техніки. І не повинно бути робочих атомної станції, які... оточені людьми з вогнепальною зброєю", - заявив Зеленський.