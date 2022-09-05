Україна не зупинятиме Запорізьку АЕС: Зеленський назвав причину [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Україна не розглядатиме питання про контрольовану зупинку Запорізької АЕС для запобігання будь-яких витоків радіації. Станція забезпечує електроенергією дві області України, що особливо актуально з наближенням зими.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський ABC news.
"Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до Російської. Ні, ми не згодні з цими заявами", - сказав Зеленський.
При цьому він зазначив, що російські війська захопили найбільшу в Європі атомну станцію з шести блоків. "Це означає шість Чорнобилів, це означає найбільшу небезпеку в Європі, це ядерна зброя", - додав він.
"Військових не повинно бути. На території не повинно бути військової техніки. І не повинно бути робочих атомної станції, які... оточені людьми з вогнепальною зброєю", - заявив Зеленський.
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