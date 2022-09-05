Ситуація на фронті 5 вересня: мапа бойових дій в Україні [ Редагувати ]
За даними станом на понеділок, 5 вересня, з'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні. Про це повідомляє сервіс Deepstatemap.
За даними карти, "гарячі" бої продовжуються на Донбасі та півдні України. Зокрема, українські військові продовжують знищувати російських окупантів у Донецькій області.
ЗСУ успішно відбили наступ ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також українська армія продовжує знищувати склади та живу силу ворога на Херсонщині.
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