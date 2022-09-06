Зеленський вперше поговорив з новим прем'єром Британії: подробиці [ Редагувати ]
Новий прем'єр Британії Ліз Трасс провела першу свою розмову після призначення на посаду. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Висловив подяку народу Британії за лідерську оборонну та економічну підтримку України. Важливо, що Британія готова до її подальшого посилення", - йдеться у повідомленні.
Зеленський запросив Ліз Трасс в Україну та обговорив з нею безпекові гарантії. Також лідери країн обговорили участь Британії у відбудові України.
"Скоординували подальший тиск на рф. Мета - зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах", - додав у підсумку президент.
Першим серед іноземних лідерів провів розмову з новообраним Прем'єр-міністром 🇬🇧 @trussliz. Запросив її в 🇺🇦. Висловив подяку народу 🇬🇧 за лідерську оборонну та економічну підтримку 🇺🇦. Важливо, що 🇬🇧 готова до її подальшого посилення. Приділили увагу безпековим гарантіям. 1/2— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2022
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