ЗСУ збили безпілотник-розвідник над Дніпропетровською областю [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Українські захисники збили черговий російський безпілотник у Дніпропетровській області. Ним окупанти вели розвідку.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
"Гарна новина від наших військових. Вони збили над Дніпропетровщиною черговий російський безпілотник-розвідник", - написав він.
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