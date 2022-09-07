В "Енергоатомі" закликали направити миротворців на ЗАЕС для виведення російських військ [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Введення миротворчого контингенту на Запорізьку АЕС може сприяти виведенню з території станції російських військ.
Про це повідомляє президент "Енергоатома" Петр Котін в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що "Енергоатом" наразі працює над планом щодо виконання рекомендацій МАГАТЕ, які викладені у звіті за результатами візиту на станцію. За його словами, кінцева мета плану - провести деокупацію ЗАЕС.
Місія запропонувала організувати безпекову зону навколо станції. В свою чергу Котін зазначив, що Україна підтримує ідею створення демілітаризованої зони і виведення російських військ.
Він зауважив, що росія з самого початку не погоджувалася виводити свої війська, але, на його думку, тиск міжнародної спільноти може вплинути на її рішення.
"Ми з самого початку говорили, що аби це реалізувати необхідне введення миротворчого контингенту - на територію станції, Енергодару і довколишніх територій", - сказав Котін.
Він додав, що це потребує додаткових дипломатичних зусиль з боку ООН, але саме шляхом введення миротворчого контингенту можливо вивести російських загарбників.
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