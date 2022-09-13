Окупанти готуються до чергових обстрілів захопленої ЗАЕС. Не виключені атаки й по іншим атомним станціям України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Справді, є інформація про певну підготовку чергових провокацій та обстрілів Запорізької станції, про те, що особовий склад агресора має план перебування в укритті під час своїх сигналів, тобто є переміщення техніки, є систематична діяльність із пошкодження ліній електропередачі, яких зараз залишилося лише кілька, які поєднують ЗАЕС із українською енергосистемою.

За його словами, окупанти після захоплення ЗАЕС побачили таку собі певну "безкарність з боку міжнародної спільноти", і це масштабують на всю енергетичну систему України, готуючи таким чином відверту гуманітарну катастрофу і кризу напередодні зими.

Ми вже можемо говорити, на жаль, не лише про Запорізьку АЕС, російський агресор систематично, методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України, і це, безперечно, може вплинути зрештою і на інші атомні об'єкти - на інші атомні станції.

Він також зауважив, що останні удари по енергетичній системі та критичній інфраструктурі України - це планомірні дії агресора, і цілком можливо уявити й інші сценарії. Україна, зі свого боку, до цього готується.