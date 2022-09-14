"Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС не приніс результатів" - Данілов [ Редагувати ]
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС не приніс бажаних результатів. Про це він сказав для Wirtualna Polska.
За його словами, світ продовжує ігнорувати загрозу захоплення станції.
Найбажанішим результатом візиту МАГАТЕ було б, якби росія забрала свою зброю, вибухівку та пішла б з електростанції.
Спочатку місія мала їхати в Енергодар через росію, але ми протестували. Вона врешті проїхала Україною, але ми домовилися, що її супроводжуватимуть незалежні журналісти.
Зрештою, як зауважив Данілов, окупанти не допустили журналістів до станції, а МАГАТЕ не зробило нічого корисного. Місія повинна була наполягати на тому, аби росія дотримувалась домовленостей, а світ мав би інформацію щодо ситуації на ЗАЕС від незалежних джерел.
Світ нехтує загрозою захоплення Запорізької АЕС.
Данілов дорікнув світові за ігнорування злочинів росії та нагадав про те, як країна-окупант забрала частину територій у Грузії у 2008 році, анексувала Крим у 2014 році та вбила майже 300 людей, які летіли в малайзійському Boeing 777.
Це наслідки потурання терористам. Масштаби насильства зростають.
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