російські окупанти намагаються просунутися у Донецькій області, проте українські військові дають їм гідну відсіч. Так, протягом дня було відбито ворожі атаки у районах восьми населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

росіяни продовжують тероризувати цивільне населення України, порушуючи закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних та ракетних ударів противника постраждала інфраструктура понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Степового, Сухого Ставка, Білогірки, Безіменного та Малої Сейдеминухи. Вночі окупанти завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Миколаєва та Краматорська. Загалом, протягом 14 вересня, було звфіксовано 8 ракетних, 4 авіаційних удари та 15 обстрілів з РСЗО.

При цьому зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Сіверському напрямку загарбники обстріляли із танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Сеньківка і Блешня Чернігівської області та Степне і Нововасилівка Сумської області.

На Харківському напрямку значно знизилася інтенсивність ворожих обстрілів. Проте вогневого впливу зазнали населені пункти Басове та Куп’янськ.

На інших напрямках росіяни здійснили обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Дронівка, Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Спірне та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр’ївка та Веселе;

на Авдіївському напрямку -Уманське, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Запорізькому напрямку - населені пункти Богоявленка, Зелене Поле, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів та Малі Щербаки;

на Південнобузькому напрямку - у районах населених пунктів Високопілля, Зарічне, Кам’яне, Архангельське, Партизанське, Андріївка, Білогірка, Сухий Ставок, Тернові Поди, Благодатне, Мирне та Таврійське.

Повідомляється, що морально-психологічний стан противника вкрай низький через великі втрати.