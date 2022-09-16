У Черкаській області повідомили про вибухи [ Редагувати ]
У п'ятницю, 16 вересня, у Черкаській області чули вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
В місті та області оголошена повітряна тривога.
На Черкащині жителі повідомляють про звук вибухів. Інформація перевіряється, залишайтеся в укриттях.
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