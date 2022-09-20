Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 20 вересня, телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як розповів Зеленський на своїй сторінці у Twitter, розмова стосувалася актуальних безпекових питань. Інших подробиць розмови український лідер не розкрив.

Про розмову очільників України та Туреччини пишуть і турецькі ЗМІ. Зокрема, агентство "Анадолу" зазначило, що телефонний дзвінок відбувся перед виступом Ердогана на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Інших подробиць турецькі ЗМІ також поки не розкривають.

Зазначимо, цій розмові також передувало оголошення окупантів про проведення так званих "референдумів" про приєднання захоплених територій України до росії. Як відомо, Ердоган не один раз закликав лідерів України та росії до переговорів, а також звинувачував Захід в ескалації конфлікту.