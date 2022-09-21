В Ізюмі знайшли вже більше 260 тіл катованих (фото) [ Редагувати ]
За даними на вівторок, 20 вересня, в Ізюмі Харківської області на місці масового поховання знайшли вже 263 тіла, у тому числі тіла 2 дітей. Про це повідомляє поліція Харківської області.
Заступник начальника управління організації розслідування злочинів Дмитро Шевчук сказав:
Тіла перебувають у стані гнилісних змін, тому у слідства більш детальна інформація буде після проведення судово-медичних експертиз, які вже призначені.
На території лісу нараховується 450 поховань вбитих та закатованих та одна братська могила військових.
Велика кількість громадян, які перебували в окупації, стала свідками воєнних злочинів. Вони вже надають слідчим свідчення щодо локацій, де стояли російські війська, про місце розташування їх штабів, комендатури, місця, де утримували та катували українців.
Одне з місць тортурних кімнат виявлено в Ізюмському районному управлінні поліції. Там вже працюють слідчо-оперативні групи. Слідчі дії тривають.
по темі
Українські воїни, в рамках контрнаступу, звільнили понад 400 населених пунктів Харківської області
У Харківській області спіймали колаборанта, який очолював так звану "народну міліцію" в Балаклії під час окупації
Звільнення майже всіх районів Харківської області, які понад п'ять місяців перебували під окупацією, є безпрецедентним рухом українських воїнів
У Куп’янську Харківської області прикордонники звільнили п’ятьох підлітків, яких окупанти утримували у підвалі
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що українські захисники звільнили в Харківській області від російських військ вже 3 800 квадратних км