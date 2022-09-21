В окупованому Сватовому знищили російську комендатуру [ Редагувати ]
В окупованому Сватовому Луганської області знищили ворожу комендатуру. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
За попередніми даними, понад 250 окупантів постраждали та загинули.
За його словами, українські військові знищили штаб окупантів та склад боєприпасів, які облаштували у місті. Гайдай заявив, що є багато жертв та постраждалих серед росіян.
Попередньо 250 рашистів отримали статуси "200-й" та "300-й". Скоріш за все, в комендатурі знаходилися чеченці. Перевіряємо.
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