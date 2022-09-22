Окупанти завдали удару по Запоріжжю [ Редагувати ]
російські окупанти вранці 22 вересня атакували Запоріжжя. Вибух у місті пролунав до оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляє в Telegram глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація щодо постраждалих і руйнувань з’ясовується", - зазначив посадовець.
Старух закликав громадян негайно пройти в укриття та перебувати там до сигналу про відбій повітряної небезпеки.
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