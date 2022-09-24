Росіяни готують провокації з жертвами в Маріуполі - Андрющенко [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські військові можуть готувати провокації з жертвами в тимчасово окупованому Маріуполі. При цьому провину загарбники можуть перекласти на українських військових.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Складаючи до купи всю інформацію з Маріуполя, майже немає сумнівів, що протягом цієї вистави відбудеться провокація з жертвами", - написав він.
При цьому росіяни планують влаштувати не просто "не тік-ток постанову" для пропагандистських роликів, а справжню трагедію. За словами Андрющенка, у ній обов’язково з'явиться хтось в українській військовій формі.
"Занадто багато передумов та публічної підготовки до того", - додав він.
Зазначимо, що в Маріуполі, як і на території інших окупованих територій, проходить псевдореферендум за "приєднання до складу РФ".
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