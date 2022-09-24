Російські військові можуть готувати провокації з жертвами в тимчасово окупованому Маріуполі. При цьому провину загарбники можуть перекласти на українських військових.

Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Складаючи до купи всю інформацію з Маріуполя, майже немає сумнівів, що протягом цієї вистави відбудеться провокація з жертвами", - написав він.

При цьому росіяни планують влаштувати не просто "не тік-ток постанову" для пропагандистських роликів, а справжню трагедію. За словами Андрющенка, у ній обов’язково з'явиться хтось в українській військовій формі.

"Занадто багато передумов та публічної підготовки до того", - додав він.

Зазначимо, що в Маріуполі, як і на території інших окупованих територій, проходить псевдореферендум за "приєднання до складу РФ".