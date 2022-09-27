У Міністерстві оборони Великобританії повідомили про те, що путін має намір оголосити про приєднання захоплених територій України. Проте військові невдачі та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни. Про це повідомляється у Twitter.

Як зазначається у зведенні, путін має виступити перед обома палатами російського парламенту у п'ятницю, 30 вересня.

Існує реальна можливість того, що путін використовує своє звернення, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до російської федерації.

У Міноборони Британії нагадують, що так звані "референдуми", які зараз проводяться на цих територіях, мають завершитися 27 вересня. При цьому російські лідери сподіваються, що будь-яке оголошення про приєднання буде сприйнято як виправдання "спеціальної військової операції" та зміцнить патріотичну підтримку конфлікту.