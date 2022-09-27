"Мобілізація знижує патріотизм росіян" - британська розвідка [ Редагувати ]
У Міністерстві оборони Великобританії повідомили про те, що путін має намір оголосити про приєднання захоплених територій України. Проте військові невдачі та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни. Про це повідомляється у Twitter.
Як зазначається у зведенні, путін має виступити перед обома палатами російського парламенту у п'ятницю, 30 вересня.
Існує реальна можливість того, що путін використовує своє звернення, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до російської федерації.
У Міноборони Британії нагадують, що так звані "референдуми", які зараз проводяться на цих територіях, мають завершитися 27 вересня. При цьому російські лідери сподіваються, що будь-яке оголошення про приєднання буде сприйнято як виправдання "спеціальної військової операції" та зміцнить патріотичну підтримку конфлікту.
Це прагнення, ймовірно, буде підірвано зростаючою внутрішньою поінформованістю про нещодавні невдачі росії на полі бою і значним занепокоєнням з приводу часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня.
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